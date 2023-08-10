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Главное Общество

В Азербайджане оштрафован незарегистрированный интернет-провайдер

В Азербайджане оштрафован незарегистрированный интернет-провайдер

Агентство информационно-коммуникационных технологий (ИКТА) при министерстве цифрового развития и транспорта на основании жалобы потребителей установило, что ООО “Нетим телеком”, работающий под названием “BHS Fiber” в городе Хырдалан Абшеронского района, нарушил правила регистрации интернет-провайдеров, передает Report.

На основании жалобы недовольного услугами провайдера потребителя было выявлено, что провайдер не зарегистрирован, были установлены его юридические данные. За нарушение правил учета в отношении интернет-провайдера был составлен административный протокол по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях и решением суда наложено взыскание административного штрафа.

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