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Разведка Британии: VPN мешает Кремлю контролировать инфополе в России

Разведка Британии: VPN мешает Кремлю контролировать инфополе в России

VPN позволяет россиянам обезопасить себя и обойти цензуру в России − вероятно, именно поэтому власти пытаются закрыть доступ к этой технологии, считает разведка Британии, говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании от 10 августа

«VPN вероятно является самой большой проблемой для попыток российских властей установить полный контроль над информацией внутри страны. Кроме нарастающего технического противодействия, РФ также начала публичную информационную кампанию с целью отпугнуть граждан от VPN заявлениями о том, что они якобы ставят под угрозу свои персональные данные».

Сообщается, что в течение прошлой недели российские власти вероятно усилили попытки закрыть доступ к VPN, виртуальным частным сетям, поскольку были многочисленные сообщения, что в некоторых регионах России наиболее популярные VPN стали недоступными.

Аналитики отмечают, что технологии VPN очень популярны в России, несмотря на то, что еще с 2017 года объявлены незаконными. Они позволяют пользователям сохранять приватность и обходить цензуру, в частности получать доступ к альтернативным источникам информации о войне и событиях в мире.

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