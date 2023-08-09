Германия передала Украине еще 2 установки Patriot

Германия сегодня, 9 августа, отчиталась о передаче Украине еще двух пусковых установок ЗРК Patriot.
Об этом говорится в информации правительства Германии.
В новый пакет помощи вошли:
10 гусеничных вездеходов повышенной проходимости Bandvagn 206;
6 525 снарядов калибра 155 мм;
Материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов;
5 машин пограничной охраны;
4 разведывательных дронов VECTOR;
1163 биноклей;
6 тягачей 8×8 HX81 и 5 полуприцепов;
2 погрузочно-разгрузочные машины 8×6;
100 пулеметов MG5;
40 тысяч аптечек.
Также со складов Бундесвера будет передано Украине 20 тысяч защитных очков.