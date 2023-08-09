Германия передала Украине еще 2 установки Patriot

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Германия сегодня, 9 августа, отчиталась о передаче Украине еще двух пусковых установок ЗРК Patriot.

Об этом говорится в информации правительства Германии.

В новый пакет помощи вошли:

10 гусеничных вездеходов повышенной проходимости Bandvagn 206;

6 525 снарядов калибра 155 мм;

Материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов;

5 машин пограничной охраны;

4 разведывательных дронов VECTOR;

1163 биноклей;

6 тягачей 8×8 HX81 и 5 полуприцепов;

2 погрузочно-разгрузочные машины 8×6;

100 пулеметов MG5;

40 тысяч аптечек.

Также со складов Бундесвера будет передано Украине 20 тысяч защитных очков.