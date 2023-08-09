При взрыве на заводе в Подмосковье пострадали 56 человек, есть погибшая (обновлено, видео) |
Анкара настаивает на диалоге между Киевом и Москвой |
Еще 9 автомобилей МККК проехали через ППП «Лачин» (видео) |
Ованиссян: В Армении уже поняли, что роль России – такая, как есть (видео) |
Община Западного Азербайджана осудила позицию Литвы |
Французские военные атаковали в Нигере бойцов президентской гвардии |
Гаджиев высказался о предвзятой статье в Forbes |
МИД Азербайджана призвал главу МИД Литвы не вестись на фальшивую армянскую пропаганду |
Госдеп США: Мы поддерживаем Турцию в том, что она продолжает оказывать давление на РФ (видео) |
Главное Армия

Германия передала Украине еще 2 установки Patriot

Германия передала Украине еще 2 установки Patriot

Германия сегодня, 9 августа, отчиталась о передаче Украине еще двух пусковых установок ЗРК Patriot.

Об этом говорится в информации правительства Германии.

В новый пакет помощи вошли:

10 гусеничных вездеходов повышенной проходимости Bandvagn 206;
6 525 снарядов калибра 155 мм;
Материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов;
5 машин пограничной охраны;
4 разведывательных дронов VECTOR;
1163 биноклей;
6 тягачей 8×8 HX81 и 5 полуприцепов;
2 погрузочно-разгрузочные машины 8×6;
100 пулеметов MG5;
40 тысяч аптечек.

Также со складов Бундесвера будет передано Украине 20 тысяч защитных очков.

Теги:
Из этой рубрики
Германия передала Украине еще 2 установки Patriot
Армия

Германия передала Украине еще 2 установки Patriot

2023/08/09, 19:39
Французские военные атаковали в Нигере бойцов президентской гвардии
Армия

Французские военные атаковали в Нигере бойцов президентской гвардии

2023/08/09, 18:56
Служебно-боевая деятельность на освобожденных территориях организуется на высоком уровне (видео)
Армия

Служебно-боевая деятельность на освобожденных территориях организуется на высоком уровне (видео)

2023/08/09, 16:59
Bild: У России нет средств для перехвата Storm Shadow и Scalp
Армия

Bild: У России нет средств для перехвата Storm Shadow и Scalp

2023/08/09, 01:04
Отряды ВСУ зашли на первую линию вражеской обороны
Армия

Отряды ВСУ зашли на первую линию вражеской обороны

2023/08/08, 23:16
Бельгия предоставит Украине 50 танков Leopard
Армия

Бельгия предоставит Украине 50 танков Leopard

2023/08/08, 21:50
Керим Велиев обсудил с турецкой делегацией сотрудничество в области военной разведки
Армия

Керим Велиев обсудил с турецкой делегацией сотрудничество в области военной разведки

2023/08/08, 15:20
Польша перебрасывает на границу с Беларусью тысячу солдат
Армия

Польша перебрасывает на границу с Беларусью тысячу солдат

2023/08/08, 14:31
Адалят Вердиев: Азербайджан закупил у Италии два военных самолета, продолжение следует
Армия

Адалят Вердиев: Азербайджан закупил у Италии два военных самолета, продолжение следует

2023/08/08, 11:08