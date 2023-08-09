Rheinmetall подготовит для Украины дополнительную бронетехнику

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Немецкий оружейный концерн Rheinmetall вне контрактов с правительством Германии подготовит для отправки в Украину дополнительную бронированную технику. Это подтвердили в Минобороны ФРГ, передает Укринформ.

Представитель ведомства заявила, что упомянутые (в сообщениях СМИ) транспортные средства являются дополнением к уже объявленным ранее.

По ее словам, в рамках недавнего саммита НАТО в Вильнюсе Германия объявила, что в Украину будет поставлено больше танков Leopard 1 A5.

«Речь идет о 25 танках Leopard 1 A5, пяти бронированных эвакуационных машинах и двух учебных бронированных машинах. С этой целью Федеральное правительство заключило контракт с Rheinmetall», – отметила представитель немецкого оборонного ведомства.

Информацию о том, что концерн Rheinmetall хочет поставить в Украину больше боевых танков, для чего закупил у бельгийской компании OIP Land Systems 50 танков Leopard, сообщило издание Handelsblatt, а затем другие медиа.

Отмечается, что танки планируется переоборудовать для использования на войне. Работы будут проводиться в Германии на предприятиях Düsseldorf Rheinmetall Group.

Управляющий директор OIP Land Systems Фредди Верслис сообщил британской газете The Guardian, что он продал 49 танков «другой европейской стране». По его словам, может пройти до шести месяцев, прежде чем танки будут на поле боя в Украине. Некоторые бельгийские танки Leopard 1 находятся в таком плохом состоянии, что можно использовать только некоторые части отдельных машин. Следовательно, количество танков, которые могут быть поставлены, уменьшается примерно до 30.

Как пишет Handelsblatt, Rheinmetall поначалу хотел купить танки Leopard 1 у швейцарской оружейной компании Ruag, чтобы затем передать их Украине. Однако, поскольку Швейцария не выдавала никаких разрешений на экспорт из-за своих законов о нейтралитете, концерн искал другие варианты.