Цена на газ в Европе поднялась на 30%

119 Просмотров

Биржевые цены на газ в Европе резко подскочили и за время торгов в среду, 9 августа, поднялись почти на 30 процентов. К 16:20 стоимость фьючерсов с поставкой в сентябре превысила 450 долларов за тысячу кубометров (плюс 28 процентов к цене закрытия). Это следует из данных торгов на лондонской бирже ICE, сообщает lenta.ru.

В начале торгов фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) торговались по 357,5 доллара за тысячу кубометров, а затем стоимость резко пошла вверх.