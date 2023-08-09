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Главное Мир

Цена на газ в Европе поднялась на 30%

Цена на газ в Европе поднялась на 30%

Биржевые цены на газ в Европе резко подскочили и за время торгов в среду, 9 августа, поднялись почти на 30 процентов. К 16:20 стоимость фьючерсов с поставкой в сентябре превысила 450 долларов за тысячу кубометров (плюс 28 процентов к цене закрытия). Это следует из данных торгов на лондонской бирже ICE, сообщает lenta.ru.

В начале торгов фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) торговались по 357,5 доллара за тысячу кубометров, а затем стоимость резко пошла вверх.

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