Финский фестиваль разорвал партнерство с Heineken из-за России

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Организаторы финского музыкального фестиваля Flow, который должен пройти 11-13 августа в Хельсинки, отказались от партнерства с голландской пивоваренной компанией Heineken из-за того, что та не прекратила свою деятельность на территории России.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте фестиваля.

«Мы пересмотрели ситуацию и пришли к выводу, что стоит прекратить сотрудничество с брендом Heineken», – сообщила исполнительный директор Суви Каллио. Она отметила, что на фестивале напитки бренда Heineken Silver будут заменены продуктами финского производителя пива Hartwall, главного партнера мероприятия.