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В Подмосковье произошел взрыв на заводе, производящем технику военного назначения, десятки пострадавших (обновлено, видео)

В Подмосковье произошел взрыв на заводе, производящем технику военного назначения, десятки пострадавших (обновлено, видео)

Администрация Сергиево-Посадского городского округа уточнила, что число пострадавших выросло до 43, пятеро из которых находятся в критическом состоянии в реанимации.

Спасатели продолжают работу по разбору завалов, под ними еще могут находиться люди.

***

13:07 Мощный взрыв произошел на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде к северо-востоку от Москвы.

Очевидцы сообщают, что в соседних домах взрывной волной выбило окна.

По предварительной информации, в результате взрыва пострадали около 10 человек. На заводе объявлена эвакуация из всех зданий и цехов.

«По происшествию в Сергиевом Посаде — буду на месте в ближайшее время», — сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Загорский оптико-механический завод входит в состав холдинга «Швабе», который, в свою очередь, включён в «Ростех».

Предприятие занимается производством техники как военного, так и гражданского назначения — оптических приборов, включая прицелы и бинокли, медицинского оборудования, лабораторных приборов, дозиметрического оборудования, технических средств безопасности.

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