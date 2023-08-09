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Шведская компания передаст Украине около 100 терминалов спутникового интернета

Шведская компания передаст Украине около 100 терминалов спутникового интернета

Шведская компания Satcube направляет в Украину свои терминалы спутникового интернета, которые могут использоваться на деоккупированных территориях, где не работают мобильные и наземные сети.

Об этом заявил основатель и генеральный директор Satcube Якоб Каллмер в интервью изданию Dagens Nyheter.

Как сообщается, украинская сторона обратила внимание на Satcube после того, как несколько гуманитарных организаций и журналистов использовали оборудование шведской компании для работы в Украине.

Satcube использует спутниковую сеть американской компании Intelsat, разместившей заказ на поставку терминалов на сумму около 70 миллионов шведских крон (5,97 миллиона евро). Стоимость терминалов оплатит Германия, которая их передаст.

Отмечается, что для компании это самый большой заказ с начала производства терминалов в 2017 году.

На первом этапе Satcube планирует передать украинской стороне около 100 портативных интернет-терминалов. По словам Каллмера, первые терминалы в Украину были отправлены в начале лета.

В Satcube отмечают, что не знают, будет ли использоваться оборудование военными, но не отрицают, что «это может быть что угодно – от подключения к полевым госпиталам до поддержки связи в полевых условиях».

Портативный интернет-терминал Satcube весит около 8 килограммов и может предоставлять широкополосный доступ через геостационарные спутники со скоростью до 70 мегабит в секунду. Задержка сигнала, однако, составляет до одной секунды, поскольку спутники находятся на орбите на высоте более 35 000 км.

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