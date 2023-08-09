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Британия и Турция будут вместе бороться с нелегальной миграцией

Британия и Турция будут вместе бороться с нелегальной миграцией

Великобритания заключила соглашение с Турцией, которое позволит более эффективно противодействовать нелегальной миграции благодаря борьбе с производителями лодок для нелегалов.

Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на МВД Соединенного Королевства.

Издание пишет, что Великобритания намерена основать в Турции центр, на базе которого правоохранительные органы двух стран смогут координировать операции по борьбе с изготовителями надувных лодок – на них нелегальные мигранты добираются из Франции до берегов Англии. Газета приводит данные британского Национального агентства по борьбе с преступностью, согласно которым подавляющее большинство надувных лодок, которыми пользуются перевозчики нелегалов, производятся в Турции. После этого они оснащаются китайскими моторами и транспортируются в Германию или Болгарию, а оттуда переправляются во Францию. По словам источника The Daily Telegraph, от 80% до 90% подобных плавсредств имеют турецкое происхождение.

«Как я уже ясно сказала, мы должны сделать все, что можем, чтобы разгромить банды по контрабанде людей и остановить лодки», – приводит газета слова главы британского МВД Суэллы Браверман.

Как отмечается в статье, турецкие лодки стоят около £1 тыс. ($1,27 тыс.), а перевезти они могут более 50 человек. За каждого человека преступные группы, задействованные в этом бизнесе, берут от £2 тыс. до £4 тыс. ($2,5-5 тыс.).

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