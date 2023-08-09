Bild: У России нет средств для перехвата Storm Shadow и Scalp

92 Просмотров

Украинская авиация, наносящая удары по российским войскам высокоточными британскими (Storm Shadow) и французскими (Scalp) крылатыми ракетами, является приоритетной целью для армии РФ. Об этом 8 августа пишет немецкое издание Bild.

По информации Bild, у России нет средств для перехвата этих хорошо замаскированных и низколетящих ракет, которыми Украина нанесла уже большое количество результативных ударов, в том числе по важнейшим логистическим узлам и путям снабжения, а также высокопоставленным российским военным.

По оценке Bild, Воздушные силы ВСУ переоборудовали «дюжину», т.е. 12 советских Су-24, для запуска Scalp и Storm Shadow. Количество поставленных Украине французских ракет издание оценивает в 50 единиц, по Storm Shadow немецкие журналисты данных не приводят.

Издание называет западное высокоточное оружие в руках украинских защитников «кошмаром для руководства России». Однако, пишет Bild, у него есть слабое место: ракеты приходится запускать с бомбардировщиков, и этой уязвимостью россияне пытаются воспользоваться, атакуя украинские ракетоносители.

Поэтому, указывает Bild, российское руководство уже несколько недель атакует авиабазы на западе Украины, где, как подозревают россияне, базируются Су-24, вооруженные западными ракетами. В частности, россияне бьют по аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области. При этом, по оценке военных экспертов атаки не дают результата, и «Россия терпит неудачу снова и снова».

Согласно информации Bild, Украина защищает свои истребители Су-24 несколькими способами, в том числе перебрасывая их с аэродрома на аэродром каждые 24 часа.

Для этого ВС ВСУ, как утверждает издание, восстановили все авиабазы советских времен и используют новые секретные взлетно-посадочные полосы, в которые были преобразованы некоторые шоссе.

Кроме того, Bild утверждает, что украинская армия развернула несколько зенитных комплексов Patriot и IRIS-T специально для защиты соответствующих аэродромов.