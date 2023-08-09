В Индии обнаружили новый штамм коронавируса

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Индийский консорциум по геномике COVID-19 сообщил о появлении в стране случаев заражения новым подвариантом коронавируса под названием Eris, который сейчас быстро распространяется в Великобритании. Об этом сообщает The Economic Times.

В публикации отмечается, что штамм EG.5.1 происходит от подвида «Омикрон», впервые его обнаружили в марте 2023 года, а в июле впервые был выявлен в Великобритании.

Издание подчеркивает, что изначально штамм не вызывал опасений, но ученые обеспокоены скоростью его распространения, а также ростом числа заразившихся.

Один из членов консорциума подчеркнул, что люди заболевали Eris в Индии происходило от случая к случаю, но пока беспокоиться не о чем.

По данным Министерства здравоохранения Индии, за прошедшие сутки в стране было выявлено 54 новых носителя коронавируса, в результате общее число активных случаев заболевания по всей стране достигло 1574.