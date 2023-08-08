Число жертв оползня в Грузии достигло 19 человек

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Тело еще одного погибшего в результате схода оползня на горном курорте Шови обнаружили спасатели на шестой день поисковой операции, сообщили в МВД Грузии. Общее число жертв трагедии, таким образом, достигло 19 человек.

Согласно последним данным, спасатели эвакуировали 210 пострадавших в результате стихийного бедствия, ведутся поиски еще 15-и, среди которых несколько детей.

Сегодня с утра ареал поисковых мероприятий в зоне стихийного бедствия был расширен, спасатели на данный момент работают в 10 местах.