Предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан

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Предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Азербайджана.

Согласно сообщению, 6 августа в 13:55 в результате бдительности пограничного наряда погранзаставы пограничного отряда «Горадиз» Пограничных войск на служебной территории вблизи села Газахлар Физулинского района была предотвращена контрабанда через государственную границу с Ираном в Азербайджан большого количества наркотических средств.

В результате проведенных пограничных обысков и оперативных мероприятий было обнаружено и изъято 15 килограммов 195 граммов наркотического средства марихуана.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

Отметим, что в последнее время участились попытки транспортировки наркотиков в страны Европы транзитом через Азербайджан. Это объясняется благоприятными рельефными условиями страны, чем пользуются контрабандисты, преимущественно граждане Ирана, пытаясь ввезти наркотики в страну через море и труднодоступные горные места.