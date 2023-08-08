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В Астрахани азербайджанца депортируют за лихачество на «семерке» (видео)

В Астрахани азербайджанца депортируют за лихачество на «семерке» (видео)

В Астрахани гражданина Азербайджана депортируют за многократное нарушение ПДД на «семерке».

24-летний житель Азербайджана упорно игнорировал запрещающие сигналы светофора. За год молодой человек успел получить 11 административных протоколов. Он не только ездил на красный, но и превышал скорость, игнорировал требования дорожных знаков, а машина у него была неисправная и без ОСАГО.

Кроме дорожной полиции в дело вмешалось управление по вопросам миграции региональной полиции. Такое количество административных нарушений — повод для запрета въезда на территорию России. Так что теперь нарушителя попросили покинуть страну в ближайшие три дня. Если этого не будет сделано, депортацию проведут принудительно. Возвращаться в Россию лихому водителю запрещено на ближайшие три года.

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