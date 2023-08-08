Адалят Вердиев: Азербайджан закупил у Италии два военных самолета, продолжение следует

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Недавно президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя совета директоров итальянской компании Leonardo Стефано Понтекорво. В ходе встречи было отмечено успешное развитие основанных на эффективном партнерстве двусторонних отношений между Азербайджаном и Италией в различных областях, обсуждены вопросы сотрудничества с компанией Leonardo, являющейся одной из самых передовых компаний мира в военной и гражданской сферах. Руководящие лица компании выступили с инициативами по сотрудничеству в тех сферах, которые могут быть полезными для Азербайджана, говорится в официальном сообщении.

В июне этого года компания сообщила, что поставит Военно-воздушным силам Азербайджана турбовинтовые военно-транспортные самолеты Leonardo C-27J Spartan.

Говоря о военном сотрудничестве Азербайджана с Leonardo, военный эксперт Адалет Вердиев заявил о том, что компания Leonardo – одна из известных в мире в сфере производства военных самолетов, вертолетов, а также производства РЭБ, а отношения между Азербайджаном и Leonardo полностью соответствует духу сотрудничества двух стран.

«Встречи с представителями итальянского ВПК на разных уровнях проводились не раз. Даже в одно время говорилось об интересе Азербайджана к итальянским учебным истребителям M-346, и шли разговоры о том, что мы закупим эти самолеты. Была информация о том, что наши пилоты провели испытание на них», – сказал он.

По словам эксперта, недавно Азербайджан закупил у Италии два военно-грузовых самолета, но продолжение следует.

«Военно-техническое сотрудничество между Азербайджаном и Италией будет развиваться. Сейчас речь идет о сотрудничестве в сфере кибербезопасности, военно-космической сфере, в области управления транспортом. Leonardo также представлена среди компаний, которые участвуют в восстановительных работах на освобожденных территориях. Эта компания работает не только в сфере военной обороны, но и в гражданском секторе», – сказал эксперт.

Вердиев добавил, что Азербайджан является стратегическим партнером Италии в регионе Южного Кавказа.

«Италия в одно время хотела открыть в Азербайджане центры сервиса. Поэтому перспективы для широкого сотрудничества у нас есть, осталось только переложить все на правовую и практическую плоскости. Считаю, что сотрудничество Министерства оборонной промышленности Азербайджана с такой фирмой, как Leonardo и с другими европейскими и турецкими компаниями может дать нам производство новых типов вооружения», – подчеркнул он.

Говоря о том, как военно-техническое сотрудничество между Азербайджаном и натовской Италией может помешать военным закупкам, эксперт заявил, что Турция и Чехия тоже являются натовскими странами, но это не мешает нашему военно-техническому сотрудничеству с ними.

«Даже атакующее оружие, которое мы применяли во время Отечественной войны, мы закупаем. НАТО не может ставить стране ограничения на продажу оружия, если оно полностью произведено в этой стране. Это совершенно легально. Большинство запретов наложено на американское оружие», – резюмировал он.

Ниджат Гаджиев