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Обрушение стеллажей с сыром убило итальянского предпринимателя

Обрушение стеллажей с сыром убило итальянского предпринимателя

Итальянский предприниматель Джакомо Кьяппарини погиб при обрушении стеллажей с сыром на складе своей сыроварни, сообщает L’Eco di Bergamo.

Накануне вечером сотрудники компании по производству сыра сорта Grana Padano в Романо-ди-Ломбардии услышали сильный грохот, сработала сигнализация. Владелец фермы не выходил на связь. Всю ночь его искали пожарные. Утром тело 75-летнего Кьяппарини нашли под завалами из 25 тыс. головок сыра.

Сыр хранился на металлических стеллажах. По предварительным данным, одна полка рухнула, что вызвало «эффект домино». Обрушение произошло на площади в 2 тыс. кв. м. По предварительным данным, перед этим Кьяппарини настраивал оборудование для вращения форм с созревающим сыром.

На ферме Кьяппарини ежедневно получают в среднем 270 центнеров молока. За год предприятие производит более 15 тысяч форм сыра. Как пишет издание, объемы производства росли с 2006 года.

Комплекс компании занимает площадь в 10 гектаров: на территории расположены конюшни, склады, молокозавод, помещение, где созревает сыр, магазин, «доильный зал», офис и жилые помещения.

Сельскохозяйственные угодья в собственности и аренде Кьяппарини составляют более ста гектаров.

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