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Украинцы уничтожили вражеские пункты управления

Украинцы уничтожили вражеские пункты управления

Потери России в Украине за прошедшие сутки ощутимо увеличились, в частности, украинские воины поразили несколько вражеских пунктов управления.

Украинская авиация за сутки нанесла по районам сосредоточения живой силы, техники и вооружения девять ударов, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в понедельник вечером, 7 августа, в своей вечерней сводке.

По его данным, кроме того, украинские артиллеристы и ракетчики поразили одну вражескую радиолокационную станцию, пять артиллерийских средств, расположенных на огневых позициях, один район сосредоточения вооружения, личного состава и военной техники и два пункта управления.

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