Маск сразился со 160-килограммовым сумоистом и повредил спину

67 Просмотров

Илон Маск получил травму спины в ходе боя со 160-килограммовым сумоистом.

Глава Tesla и SpaceX предупредил, что ему может потребоваться операция перед боем с Марком Цукербергом.

«Точная дата всё ещё не определена. Завтра мне сделают МРТ шеи и верхней части спины. Может потребоваться хирургическое вмешательство, прежде чем бой может состояться. Узнаем на этой неделе», – заявил Маск.

Как сообщил Маск, во время поединка с неким сумоистом он повредил один из межпозвоночных дисков в шейном отделе позвоночника, из-за чего терпел сильнейшие боли в спине на протяжении 8 лет.

В прошлом году Илон Маск сказал, что с болью удалось справиться благодаря операции спондилодезу.