FT: Европейские компании понесли на российском рынке убытки как минимум в €100 млрд

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Крупные европейские компании понесли на российском рынке убытки как минимум в 100 миллиардов евро после начала войны в Украине.

Об этом написало издание Financial Times, ссылаясь на исследование экспертов.

По данным специалистов, около 176 компаний зафиксировали, в частности, «обесценение активов, расходы, связанные с обменом валюты». Однако в материале газеты не учитывается рост цен на энергию и прочую продукцию из-за украинского конфликта и антироссийских санкций.

Издание отметило, что наибольшие потери понесли нефтегазовые компании. Общие убытки BP, Shell и TotalEnergies составили 40,6 миллиарда евро. Кроме того, промышленные компании, включая автомобильные производители, потеряли 13,6 миллиарда евро в России, а финансовые корпорации, особенно банки, зарегистрировали списания и другие расходы на сумму 17,5 миллиарда евро.