Ильхам Алиев посетил Газахский район (фото)

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Газахский район.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Ильхам Алиев посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, принял участие в открытии реконструированной автомобильной дороги Гарапапаг-Чайлы, ознакомился с условиями, созданными в гарнизонном комплексе отдельной пограничной дивизии «Газах» пограничных войск Государственной пограничной службы.

Также Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в Газахском центре Университета АДА Газахской учительской семинарии. Кроме того, президент принял участие в открытии мебельной фабрики «Venzana».

Ильхам Алиев принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию систем водоснабжения и канализации города Газах.