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Кулеба призвал партнеров вооружить Украину F-16

Кулеба призвал партнеров вооружить Украину F-16

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на вечерний ракетный обстрел со стороны России. Он призвал партнеров вооружить Украину истребителями F-16. Об этом министр написал в своем аккаунте в Twitter.

«В эту субботу Россия произвела очередной ракетный залп по Украине. Россия не остановится, пока ее не остановят», – заявил он.

Кулеба подчеркнул, что мир должен сосредоточиться на обеспечении справедливого и прочного мира.

«Мировое сообщество должно сосредоточиться на обеспечении справедливого и прочного мира: вооружить Украину, в том числе F-16, чтобы закрыть небо, и реализовать украинскую формулу мира», – добавил министр.

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Кулеба призвал партнеров вооружить Украину F-16
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Кулеба призвал партнеров вооружить Украину F-16

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