Великобритания опасается КСИР

95 Просмотров

Корпус стражей исламской революции (КСИР) в Иране считается властями Великобритании наибольшей угрозой национальной безопасности из-за увеличения сведений о попытках его проникновения в королевство, пишет The Times со ссылкой на источники.

«Иранская угроза — это то, что беспокоит нас больше всего <…>. Это большая проблема, потому что они становятся гораздо более агрессивными, и их аппетит растет. Они очень настороженно относятся к чему-либо, что бросает вызов их режиму, и просто хотят искоренить это. Они усиливают свою агитацию», — рассказал собеседник.

В прошлом году Mi-5 сообщала о причастности властей Ирана к десятью случаям убийств и похищений людей в Великобритании, в этом феврале лондонская полиция отчиталась об увеличении таких инцидентов до 15. Диссидентский по отношению к Тегерану телеканал Iran International был вынужден прекратить вещание из штаб-квартиры в королевстве, поскольку Скотленд-Ярд предупредил о невозможности защитить его сотрудников.

Британский МИД в этом году объявлял о санкциях против Ирана, но министерство сопротивляется инициативам парламентариев объявить КСИР террористической организацией. Два партнера Лондона по сообществу разведок Five Eyes, США и Канада, уже запретили КСИР. Но британские власти опасаются, что такие меры помешают возобновить переговоры по ограничению ядерной программы Ирана, а также лишат посольства в Тегеране.