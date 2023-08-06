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«Оленегорский горняк» уже не в состоянии выполнять боезадачи

«Оленегорский горняк» уже не в состоянии выполнять боезадачи

Аквадрон, ударивший по российскому танкеру SIG вчера ночью, был начинен 450 килограммами взрывчатки. Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на источник в украинской разведке.

Танкер весил около 5 тыс. тонн, и после удара военно-морского беспилотника его начало затапливать. Вода хлынула внутрь судна. Взрыв при этом был виден издалека.

Пока ничего не известно об окончательных повреждениях танкера, а также где он находится на данный момент. Согласно фото, опубликованным утром, он имеет серьезные повреждения машинного отсека и узлов управления.

В то же время WP стало известно, что большой десантный корабль «Оленегорский горняк», атакованный украинскими морскими дронами днем ранее, стал неспособным выполнять какие-либо боевые задания.

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