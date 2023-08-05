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Авиационные средства ВВС выполняют учебно-тренировочные полеты (видео)

Авиационные средства ВВС выполняют учебно-тренировочные полеты (видео)

В соответствии с утвержденным министром обороны планом подготовки на 2023 год, авиационные средства ВВС Азербайджана выполняют учебно-тренировочные полеты, сообщает пресс-служба Минобороны.

Практические полеты выполняются после отработки летных навыков военных пилотов на самых современных тренажерах и доведения до экипажей правил безопасности.

По сценарию самолеты «Су-25ML», «Су-25» и «МиГ-29» выполняют задачи по взлету, посадке, а также совершению сложных пилотажных и боевых маневров на различных высотах в условиях ограниченной видимости в ночное и дневное время по заданным маршрутам.

В то же время в ходе учебно-тренировочных полетов молодые военные пилоты совершенствуют свои летные навыки на самолетах «L-39».

В ходе учебно-тренировочных полетов, проводимых в целях повышения боевой подготовки военных пилотов, успешно выполняются все поставленные задачи.

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Авиационные средства ВВС выполняют учебно-тренировочные полеты (видео)
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Авиационные средства ВВС выполняют учебно-тренировочные полеты (видео)

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