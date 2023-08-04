В Лянкяране оштрафован руководитель центра отдыха «Белуга» (фото)

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В Лянкяране оштрафован глава Центра отдыха «Белуга» за загрязнение окружающей среды.

Об этом сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов.

Совместные контрольные мероприятия, проведенные сотрудниками Государственной службы экологической безопасности и Главного управления общественной безопасности Министерства внутренних дел, выявили факты складирования и сжигания бытовых отходов на территории села Сутамурдов Лянкяранского района, в центре отдыха «Белуга».

По фактам в отношении председателя муниципалитета Сутамурдов Эмиля Мамедова, руководителя центра отдыха «Белуга» Мирабдулгани Агазаде и начальника Ленкоранского городского управления жилищного хозяйства Ильхама Мирзазаде был составлен протокол, приняты соответствующие законные меры.