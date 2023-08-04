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Россия обстреливает Украину ракетами, которые Киев передал Москве в 1990-х

Россия обстреливает Украину ракетами, которые Киев передал Москве в 1990-х

Российская армия обстреливает Украину ракетами, которые в конце 1990-х Киев передал Москве в счет погашения задолженности за газ, сообщает проект “Схемы”.

Журналисты этого СМИ пишут, что нашли в украинском архиве соглашение 1999 года между правительством Украины (которое тогда возглавлял премьер-министр Валерий Пустовойтенко) и российским кабинетом во главе с Владимиром Путиным.

В публикации сказано, что договор, подписанный в Ялте, предполагал передачу России восьми тяжелых бомбардировщиков Ту-160, трех Ту-95МС, а также 575 крылатых ракет Х-55.

За это Москва простила Киеву долг за потребленный газ, напоминает издание.

Журналисты “Схем” пишут, что получили также список переданных России ракет со всеми номерами и сопоставили их с номерами Х-55, которые использовались во время российского вторжения в Украину.

В результате выяснилось, что более десяти российских ракет, попавших по целям в Украине, были изначально переданы Москве Киевом.

“Схемы” публикуют фотографии ракет с номерами, обнаруженных на месте падения, и список оружия, который содержался в договоре 1999 года.

По данным издания, в том числе в списке оказались ракеты, которые были сбиты над Киевом и областью в январе, мае и апреле 2023 года. Еще одна Х-55 в конце 2022-го попала в многоквартирный жилой дом в Киеве, а еще одна — в дом в Киевской области.

Крылатые ракеты Х-55 были разработаны в 1970-х годах и поставлены на вооружение советской армии в начале 1980-х. Они запускаются со стратегических бомбардировщиков и способны нести ядерное оружие.

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