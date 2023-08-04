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Главное Мир

Украина атаковала военную базу в Новороссийске (видео)

Украина атаковала военную базу в Новороссийске (видео)

В ночь на 4 августа в Новороссийске прогремела серия громких взрывов. Российские паблики заявляют об атаке морских дронов.

Как сообщают российские тг-каналы, по надводным целям была начата стрельба. Один морской дрон якобы был поражен. Он долго горел, а потом очень громко взорвался. Из-за силы взрыва в автомобилях сработала сигнализация.

По данным некоторых пабликов, взрывы произошли в районе Южной Озереевки, где находится морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума. По неподтвержденным пока данным, дроны атаковали так называемый «нефтяной маяк», через который происходит прием нефти.

Минобороны РФ заявило, что ВСУ пытались атаковать военно-морскую базу Новороссийск двумя морскими дронами, но их якобы уничтожили огнем из штатного вооружения российских кораблей, охраняющих внешний рейд военно-морской базы.

По данным главы региона Кондратьева, пострадавших и разрушений нет. Впрочем, сейчас местный порт закрыли для движения судов.

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