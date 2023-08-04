Трамп избежал ареста (обновлено, видео)

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00:43 Суд в Вашингтоне принял решение не арестовывать экс-президента США Дональда Трампа по делу о вмешательстве в выборы 2020 года и штурме Капитолия. Бывшего американского лидера отпустят под обязательство о явке и соблюдении законов.

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00:11 Бывший американский президент Дональд Трамп прибыл в Федеральный суд столичного округа Колумбия, где ему, как планируется, будут зачитаны обвинения в препятствовании утверждению итогов выборов 2020 года, передает ТАСС.

Экс-президент ранее прибыл на частном самолете в аэропорт имени Рональда Рейгана из штата Нью-Джерси.

Также у здания суда собрались сторонники и противники Трампа. Некоторые из демонстрантов пришли с транспарантами с надписями «Осудите Трампа навечно», «Справедливость для Трампа». Другие выкрикивают лозунги в поддержку экс-президента, к примеру, «Трамп выиграл [выборы]».

Безопасность в этом районе города обеспечивают сотни сотрудников полиции. Несколько полицейских находятся на крыше суда. Перед зданием стоят несколько десятков передвижных телевизионных станций американских и других телеканалов.

Планируется, что обвинения Трампу зачитает судья Моксила Упадхья. Ему фактически инкриминируется попытка незаконными действиями сохранить власть, несмотря на проигрыш на президентских выборах в ноябре 2020 года. Трамп должен будет ответить на вопрос, считает ли он себя виновным. Он может сделать это через своего адвоката. Максимальное наказание по самому тяжкому из преступлений, обвинения в которых предъявлены экс-президенту спецпрокурором США Джеком Смитом, составляет 20 лет тюремного заключения.

Ожидается, что Трамп будет формально арестован на время предъявления обвинений, однако затем сможет покинуть суд свободно. У него возьмут отпечатки пальцев, но не будут фотографировать для материалов дела.

В настоящее время, судя по результатам социологических опросов, у Трампа есть все шансы стать официальным кандидатом на высший государственный пост от Республиканской партии на выборах 2024 года. Действующий президент США Джо Байден собирается бороться за переизбрание от демократов.

