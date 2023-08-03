Зеленский заявил о доминировании ВСУ над российской армией

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Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в четверг, 3 августа, рассказал о тяжелой ситуации на фронте.

Глава государства заявил, что на передовой идут тяжелые бои, российские войска всеми силами пытаются остановить защитников Украины и продолжают жестокие штурмы. По словам Зеленского, сложная ситуация на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Марьинском, Авдеевском и южных направлениях.

«Но, что бы ни делал враг, именно украинская сила доминирует. И я благодарю за это каждого и каждую на фронте!» — сказал президент Украины.

Он отметил бойцов 15-й бригады оперативного назначения Нацгвардии за работу на Мелитопольском направлении, а также защитников из Измаильского приграничного отряда, которые вместе с морскими подразделениями отражают российские атаки дронами-камикадзе «Шахед».