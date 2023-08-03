Украинцы ведут наступление на двух направлениях

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Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке 3 августа.

Отмечается, что авиация Сил обороны за сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и два – по зенитно-ракетным комплексам россиян.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 10 артиллерийских средств на огневых позициях, одну радиолокационную станцию, один пункт управления, один район сосредоточения вооружения и военной техники, два средства противовоздушной обороны, три состава боеприпасов РФ.

Как сообщается, в течение суток РФ нанесла очередной авиационный удар иранскими ударными БпЛА Shahed-136/131 по Украине. Силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с ПВО других составляющих сил обороны, все 15 вражеских «шахедов» были уничтожены.

Также враг нанес один ракетный, 47 авиационных ударов и совершил 23 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения.

На фронте в течение суток произошло около 30 боевых столкновений.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях РФ наносила авиационные удары в районах Ветеринарного, Харькова, Веселого Харьковской области. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, среди них Карповичи и Тимоновичи Черниговской области; Бачевск, Вишенки, Волфин, Кондратовка, Покровка Сумской области и Уды, Терновая, Плетеневка, Охримовка, Ольховатка в Харьковской области.

На Купянском направлении войска РФ нанесли авиационные удары в районах Петропавловки и Кисловки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Одрадне, Западное, Петропавловка и Подолы Харьковской области.

На Лиманском направлении артиллерийским обстрелам подверглись следующие населенные пункты – Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны сдерживают противника в направлении южнее и юго-восточнее Ивановского. Россияне нанесли авиационные удары в районе населенных пунктов Часов Яр, Ивановское и Дружба. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Роздоловка, Марково, Богдановка, Ивановское, Белая Гора и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении войска РФ нанесли авиационный удар в районе Авдеевки. Совершены безуспешные наступательные действия севернее и юго-восточнее Авдеевки и юго-восточнее Первомайского Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Степное, Ласточкино, Авдеевка и Первомайск.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка. Россияне нанесли авиационные удары возле Красногоровки и Марьинки. Совершили обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Острое, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении РФ наносила авиационные удары в районах Макаровки и села Ровнополь. Противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение западнее Старомайорского и восточнее Урожайного. Артиллерийским обстрелам подверглись Времовка, Ровнополь, Новоселки Донецкой области.

На Запорожском направлении враг нанес авиационные удары в районах Успеновки и Малой Токмачки Запорожской области. Россияне сосредотачивают основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения украинских войск. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Новодаровка, Червоне, Чаривне, Щербаки, Павловка, Каменское Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении войска РФ нанесли авиационный удар в районе Одрадокаменки. Артиллерийским обстрелам врага подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Осокоровка, Качкаровка, Новоберислав, Казацкое, Херсон и Первомайское Херсонской области, Дмитровка и Очаков Николаевской области.