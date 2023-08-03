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Новые назначения в военном руководстве Турции

Новые назначения в военном руководстве Турции

На состоявшемся под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заседании Высшего военного совета Турции в Анкаре объявлено о новых назначениях в военном руководстве страны.

Глава государства подписал соответствующие решения совета, отмечает «Анадолу».

Командующий 2-й армией генерал Метин Гюрак назначен начальником Генштаба ВС Турции.

Должность командующего Сухопутными войсками займет генерал Сельчук Байрактароглу.

Военно-воздушные силы Турции возглавит генерал Зия Джемаль Кадиоглу.

Кроме того, решением Высшего военного совета повышены 32 генерала и адмирала, 63 полковника получили генеральские и адмиральские звания.

Согласно заявлению Высшего военного совета, количество генералов и адмиралов в Вооруженных силах Турции увеличится с 266 до 286 человек.

Заседание Высшего военного совета Турции прошло в Президентском комплексе в Анкаре в закрытом для прессы режиме и продолжалось около 3 часов.

До начала заседания члены совета посетили мавзолей основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка – «Аныткабир».

В заседании принимали участие вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, министр юстиции Йылмаз Тунч, глава МИД Хакан Фидан, министр казначейства и финансов Мехмет Шимшек, глава МВД Али Йерликая, министр образования Юсуф Текин, министр национальной обороны Яшар Гюлер, глава Генштаба ВС Муса Авсевер, командующий ВМС Эрджумент Татлыоглу, командующий ВВС Атилла Гюлан.

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