Эксперт прокомментировал провал политики Макрона в Западной Африке

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Кризис политики Франции в Западной Африке действительно вызывает серьезные опасения и требует внимания со стороны президента Эммануэля Макрона, передает РИА Новости.

Профессор Ролан Маршаль справедливо указывает на провал политики Франции в отношении ее бывших колоний и призывает Макрона пересмотреть свою стратегию. Важно отметить, что неудачи Парижа в Западной Африке не означают полного разрыва Франции с африканским континентом. Франция продолжает поддерживать хорошие отношения с другими странами Африки, такими как Нигерия, Эфиопия и Кения.

Эти страны не являются бывшими французскими колониями, и поэтому отношения с ними основаны на взаимном уважении и лишены высокомерия. Однако следует признать, что Нигер является особенным случаем. Франция имеет реальные экономические интересы в этой стране, в отличие от других государств Сахеля, таких как Мали, Буркина-Фасо или Чад. Нигер и Чад были наиболее близкими союзниками Франции в ходе операций «Серваль» и «Бархан».

Это подчеркивает важность Нигера для Франции с геополитической и экономической точек зрения. Политический кризис в Западной Африке требует немедленного внимания и действий со стороны Франции. Макрон должен пересмотреть свою политику и найти способы улаживания конфликтов и укрепления отношений с бывшими колониями. Важно создать партнерские отношения, основанные на взаимном доверии и уважении интересов всех сторон, заключил эксперт.