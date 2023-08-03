В течение суток произошло 33 боестолкновения между Украиной и Россией |
Прошел год со дня операции «Возмездие» |
Зеленский рассказал, когда украинские пилоты приступят к учениям на F-16 |
Бойцы ВСУ продвигаются под Угледаром (фото, видео) |
Более 20 армянских фур стоят в ожидании напротив ППП «Лачин» |
Азербайджан рассчитывает на саудовские компании в восстановлении освобожденных земель |
«Карабах» выбыл из Лиги чемпионов (видео) |
Борт Air Astana совершил экстренную посадку в Баку |
Путин и Эрдоган обсудят Украину и «зерновую сделку» (видео) |
Главное Мир

В Армении заочно арестовали экс-депутата парламента

В Армении заочно арестовали экс-депутата парламента

Экс-депутат парламента Армении Артур Геворкян заочно арестован и объявлен в розыске. Данную информацию распространил Антикоррупционный комитет Армении.

Ему предъявлены обвинения в незаконном обогащении и отмывании денег на сумму около 3,5 миллионов долларов.

Геворкян скрывал свои активы, к ним относится его недвижимость за границей. Сюда, в основном, входят три квартиры в США общей стоимостью более 1,4 млн долларов и особняк стоимостью более 1,5 млн долларов.

Он также занимался мошенничеством при купле-продаже земельных участков в период, когда руководил Давидашенским районом Еревана.

Теги:
Из этой рубрики
Израильские полицейские протестуют против судебной реформы
Мир

Израильские полицейские протестуют против судебной реформы

2023/08/03, 00:52
В Армении заочно арестовали экс-депутата парламента
Мир

В Армении заочно арестовали экс-депутата парламента

2023/08/03, 00:39
Полиция не обнаружила вооруженного человека в Сенате США (обновлено, видео)
Мир

Полиция не обнаружила вооруженного человека в Сенате США (обновлено, видео)

2023/08/03, 00:27
Трампу грозит 561 год тюрьмы
Мир

Трампу грозит 561 год тюрьмы

2023/08/03, 00:20
Число погибших в Южной Корее из-за аномальной жары достигло 23
Мир

Число погибших в Южной Корее из-за аномальной жары достигло 23

2023/08/03, 00:16
Зеленский рассказал, когда украинские пилоты приступят к учениям на F-16
Мир

Зеленский рассказал, когда украинские пилоты приступят к учениям на F-16

2023/08/02, 23:53
"Ядерный гриб" не на шутку напугал жителей Казани (фото, видео)
Мир

«Ядерный гриб» не на шутку напугал жителей Казани (фото, видео)

2023/08/02, 23:51
Китай борется с интернет-зависимостью несовершеннолетних
Мир

Китай борется с интернет-зависимостью несовершеннолетних

2023/08/02, 21:12
Перед посольством Турции в Копенгагене сожгли Коран
Мир

Перед посольством Турции в Копенгагене сожгли Коран

2023/08/02, 20:32