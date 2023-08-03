В Армении заочно арестовали экс-депутата парламента

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Экс-депутат парламента Армении Артур Геворкян заочно арестован и объявлен в розыске. Данную информацию распространил Антикоррупционный комитет Армении.

Ему предъявлены обвинения в незаконном обогащении и отмывании денег на сумму около 3,5 миллионов долларов.

Геворкян скрывал свои активы, к ним относится его недвижимость за границей. Сюда, в основном, входят три квартиры в США общей стоимостью более 1,4 млн долларов и особняк стоимостью более 1,5 млн долларов.

Он также занимался мошенничеством при купле-продаже земельных участков в период, когда руководил Давидашенским районом Еревана.