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Главное Мир

В Курской области приступили к раздаче оружия

В Курской области приступили к раздаче оружия

В Курской области России власти раздают так называемым «народным дружинам» оружие. Об этом губернатор области Роман Старовойт сообщил 2 августа в Telegram.

По его словам, местное население должно оказать помощь армии страны, Росгвардии, полиции и пограничникам.

«На протяжении нескольких месяцев мы прорабатывали вопрос обеспечения созданных отрядов добровольной народной дружины боевым оружием. Сегодня я могу сказать, что механизм найден. Подчеркну, что нами созданы все условия для его хранения. Первая партия уже поступила на базу. В ближайшее время увеличим количество оружия до 300 единиц», – написал он.

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