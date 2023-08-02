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Главное Мир

На западе Ирана произошел пожар на НПЗ

На западе Ирана произошел пожар на НПЗ

Пожар начался на нефтеперерабатывающем заводе в городе Дуруд иранской провинции Лурестан, расположенной на западе страны.

Об этом сообщил руководитель местной пожарной службы, его слова приводит агентство Tasnim.

По его информации, возгорание началось на НПЗ компании Kangan Petro Refining Co. в 10:45 по местному времени. На данный момент команда пожарных занимается тушением, еще 16 пожарных расчетов, в том числе из двух соседних городов, направлены в Дуруд для ликвидации ЧП.

Информации о пострадавших и причине возгорания не приводится.

На место происшествия прибыл генеральный директор кризисного управления провинции Лурестан.

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