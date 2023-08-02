Хикмет Гаджиев: Азербайджан и Иран продолжают диалог для смягчения напряженности в отношениях

Баку и Тегеран продолжают диалог для того, чтобы смягчить напряженность в отношениях.
Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
В интервью газете Asharq Al-Awsat Гаджиев отметил, что Азербайджан и Иран являются соседями, а к напряженности в отношениях привели недавнее нападение на посольство Азербайджана в Иране и убийство сотрудника дипмиссии.
«В настоящее время задействованы дипломатические каналы, и соответствующие иранские официальные лица также посещают Азербайджан. Диалог продолжается на уровне министров иностранных дел, чтобы смягчить эту напряженность», – добавил Гаджиев.