Хикмет Гаджиев: Азербайджан и Иран продолжают диалог для смягчения напряженности в отношениях

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Баку и Тегеран продолжают диалог для того, чтобы смягчить напряженность в отношениях.

Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

В интервью газете Asharq Al-Awsat Гаджиев отметил, что Азербайджан и Иран являются соседями, а к напряженности в отношениях привели недавнее нападение на посольство Азербайджана в Иране и убийство сотрудника дипмиссии.

«В настоящее время задействованы дипломатические каналы, и соответствующие иранские официальные лица также посещают Азербайджан. Диалог продолжается на уровне министров иностранных дел, чтобы смягчить эту напряженность», – добавил Гаджиев.