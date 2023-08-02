Захарова об анклавах: Вопросы территориальных споров должны решаться в рамках делимитации и демаркаци

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Официальный представитель МИФ РФ Мария Захарова прокомментировала вопрос анклавов.

«Мы исходим из того, что вопросы территориальных споров должны решаться в рамках процесса делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, а он координируется соответствующей двусторонней комиссией. Мы приветствуем тот факт, что 12 июля, после долгого перерыва состоялось четвертое заседание, Россия готова оказывать сторонам консультативное, экспертное и документальное содействие в разрешение всех, даже самых сложных вопросов», – отметила Захарова.