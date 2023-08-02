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Главное Мир

В Турции прогнозируют разрушение 600 тыс. квартир при землетрясении магнитудой 7,0

В Турции прогнозируют разрушение 600 тыс. квартир при землетрясении магнитудой 7,0

Около 600 тыс. квартир может быть разрушено в Стамбуле при землетрясении магнитудой 7,0 и более. Четверть жилого фонда 17-миллионного города находится в зоне риска, сообщил министр экологии и градостроительства Турции Мехмет Озхасеки в эфире телеканала A-haber.

«Порядка 1,5 млн единиц жилого фонда Стамбула, или его четверть, находится в зоне риска. При землетрясении магнитудой 7,0 и более 600 тыс. квартир будут стерты с лица земли. Если на каждой улице Стамбула при таком подземном толчке разрушится хотя бы по два здания, все вокруг остановится, город превратится в огромную больницу», – сказал Озхасеки, отметив, что возглавляемое им министерство, другие ведомства и местные власти проводят работы по расселению из ветхого жилого фонда и строительству в Стамбуле сейсмоустойчивого жилья.

«Мы определили резервные районы, планируем построить 300-350 тыс. домов. Для Стамбула необходим специальный проект реновации, мы работаем над ним, в том числе в законодательном аспекте», – заявил министр. Он добавил, что этот вопрос планируется рассмотреть в парламенте в осеннюю сессию.

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