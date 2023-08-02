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МЧС обратилось к населению

МЧС обратилось к населению

Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями.

Как сообщили в МЧС, что в обращении говорится:

«По данным Национальной гидрометеорологической службы, с 3 по 5 августа на территории страны прогнозируются неустойчивые погодные условия, местами ливни, кратковременные паводки и сели на некоторых реках, грозы и сильный ветер.

В связи с этим Министерство по чрезвычайным ситуациям обращается к населению с призывом соблюдать соответствующие правила безопасности в связи с ожидаемыми погодными условиями. Рекомендуется держаться подальше от паводковых и паводкоопасных зон, а в случае такой угрозы немедленно подняться на ближайшую высоту.

Также во время сильного ветра рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями. А также, учитывая трудности, возникающие при тушении пожаров, вызванных сильным ветром, необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Кроме того, учитывая, что в этот сезон люди направляются на пляжи для отдыха, напоминаем, что в сильную ветреную погоду заходить в воду опасно».

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