Флагманский перевозчик Туркменистана свернул полеты в Москву из-за атак дронов

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Авиарейсы по маршруту Ашхабад – Москва – Ашхабад авиакомпании «Туркменистан» приостановлены с 1 августа, говорится на сайте «Туркменских авиалиний».

«Начиная с 01.08.2023 года все рейсы АООТ «Авиакомпания «Туркменистан» по направлению Ашхабад – Москва – Ашхабад будут приостановлены и будут выполняться по маршруту Ашхабад – Казань – Ашхабад», — сообщили в пресс-службе компании.

Данное решение, по заявлению авиаперевозчика, связано с обстановкой в Московской воздушной зоне и «на основании оценки рисков в целях обеспечения безопасности полётов».