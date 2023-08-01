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В Бельгии задержали танкер за перевозку российской нефти

В Бельгии задержали танкер за перевозку российской нефти

В бельгийском порту Антверпен задержали танкер Galatia.

Об этом пишет морское издание Lloyd’s List, ссылаясь на данные портового контроля Антверпена.

По его информации, судно было задержано по решению местных властей. Как сообщается, танкер использовался в схеме перевалки российских углеводородов с судна на судно в открытом море. Утверждается, что он входил в состав танкерного флота индийской компании Gatik Ship Management.

Как пишет Lloyd’s List, в январе — феврале 2023 года танкер Galatia под флагом Сент-Китса и Невиса трижды заходил в порты Усть-Луга и Приморск для загрузки нефтепродуктов.

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