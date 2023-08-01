Лукашенко: Беларусь попала в «международный замес»

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что США пытаются разрушить Европу, а Беларусь попала в этот «международный замес». Его цитирует госагентство «БелТА».

По словам главы государства, Беларусь и вся Европа «попали в приличный международный замес».

«Американцы разрушают Европу. Великобритания — это их оплот. С другой стороны — Польша», — сказал Лукашенко.

Он считает, что Польша еще Беларуси «подкинет проблем».

«Не поляки, они умные люди. Но с ума сошли руководители», — продолжил белорусский лидер.

Он добавил, что Соединенные Штаты будут делать ставку на польские власти.