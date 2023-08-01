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Си Цзиньпин поручил повысить боеспособность и боеготовность армии

Си Цзиньпин поручил повысить боеспособность и боеготовность армии

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал Народно-освободительную армию Китая (НОАК) к боеготовности накануне 96-й годовщины ее создания.

Об этом сообщает Reuters.

Заявление китайского лидера прозвучало на фоне продолжающегося ухудшения отношений с Тайванем. В своем выступлении Си сказал, что военные должны повысить свою боеспособность и боеготовность.

«Нам нужно настаивать на новой технике и новых силах, чтобы ускорить формирование боевых возможностей и интегрироваться в боевую систему», — указал политик, обращаясь к командованию ВВС НОАК.

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