Сурет Гусейнов умер в самолете |
Представителями Ханкенди заявили, что Баку отказался от встречи с ними в Братиславе |
Самвел Бабаян: Я тоже в этом списке |
ВСУ отбили два населенных пункта |
МИД Азербайджана осудил теракт в Пакистане |
Копчак: Так есть среди армянских сепаратистов голод или нет? (видео) |
Анкара ждёт от Стокгольма конкретных шагов в борьбе с исламофобией |
Дания и Швеция хотят положить конец сожжениям Корана |
Скончался азербайджанский пограничник |
Главное Общество

Ильхам Алиев учредил дни городов по освобожденным от оккупации территориям Азербайджана

Ильхам Алиев учредил дни городов по освобожденным от оккупации территориям Азербайджана

Учреждены дни городов по освобожденным от оккупации территориям Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях увековечения исторической победы, завоеванной в Отечественной войне, и учреждения дней освобожденных от оккупации городов глава государства постановил ежегодно торжественно отмечать следующие дни как дни городов на освобожденных от оккупации территориях:

26 августа – день города Лачын

4 октября – день города Джебраил

17 октября – день города Физули

20 октября – день города Зангилан

25 октября – день города Губадлы

8 ноября – день города Шуша

20 ноября – день города Агдам

25 ноября – день города Кяльбаджар.

Министерству культуры Азербайджана вместе со специальными представительствами президента Азербайджана поручено принять необходимые меры для решения вопросов, вытекающих из данного распоряжения.

Теги:
Из этой рубрики
Ильхам Алиев учредил дни городов по освобожденным от оккупации территориям Азербайджана
Общество

Ильхам Алиев учредил дни городов по освобожденным от оккупации территориям Азербайджана

2023/07/31, 14:15
Сурет Гусейнов умер в самолете
Общество

Сурет Гусейнов умер в самолете

2023/07/31, 14:07
Джейхун Байрамов возложил венок к могиле Ататюрка (фото)
Общество

Джейхун Байрамов возложил венок к могиле Ататюрка (фото)

2023/07/31, 13:23
Община Западного Азербайджана приветствует арест Хачатуряна
Общество

Община Западного Азербайджана приветствует арест Хачатуряна

2023/07/31, 12:56
В Сабирабадском районе от удара током погибли 12-летние братья-близнецы и их 16-летний родственник
Общество

В Сабирабадском районе от удара током погибли 12-летние братья-близнецы и их 16-летний родственник

2023/07/31, 12:30
В селе Агалы начали работать волонтеры (видео)
Общество

В селе Агалы начали работать волонтеры (видео)

2023/07/31, 12:05
В Хырдалане спасатели МЧС отговорили мужчину от суицида (обновлено, видео)
Общество

В Хырдалане спасатели МЧС отговорили мужчину от суицида (обновлено, видео)

2023/07/31, 11:13
С территории вблизи автодороги Горадиз-Зангилан незаконно вывозили песок и гравий (фото)
Общество

С территории вблизи автодороги Горадиз-Зангилан незаконно вывозили песок и гравий (фото)

2023/07/31, 10:40
В поножовщине в Сураханском районе погиб один человек, двое получили ранения
Общество

В поножовщине в Сураханском районе погиб один человек, двое получили ранения

2023/07/30, 22:52