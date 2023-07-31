Ильхам Алиев учредил дни городов по освобожденным от оккупации территориям Азербайджана

Учреждены дни городов по освобожденным от оккупации территориям Азербайджана.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях увековечения исторической победы, завоеванной в Отечественной войне, и учреждения дней освобожденных от оккупации городов глава государства постановил ежегодно торжественно отмечать следующие дни как дни городов на освобожденных от оккупации территориях:
26 августа – день города Лачын
4 октября – день города Джебраил
17 октября – день города Физули
20 октября – день города Зангилан
25 октября – день города Губадлы
8 ноября – день города Шуша
20 ноября – день города Агдам
25 ноября – день города Кяльбаджар.
Министерству культуры Азербайджана вместе со специальными представительствами президента Азербайджана поручено принять необходимые меры для решения вопросов, вытекающих из данного распоряжения.