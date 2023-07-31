Ильхам Алиев учредил дни городов по освобожденным от оккупации территориям Азербайджана

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Учреждены дни городов по освобожденным от оккупации территориям Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях увековечения исторической победы, завоеванной в Отечественной войне, и учреждения дней освобожденных от оккупации городов глава государства постановил ежегодно торжественно отмечать следующие дни как дни городов на освобожденных от оккупации территориях:

26 августа – день города Лачын

4 октября – день города Джебраил

17 октября – день города Физули

20 октября – день города Зангилан

25 октября – день города Губадлы

8 ноября – день города Шуша

20 ноября – день города Агдам

25 ноября – день города Кяльбаджар.

Министерству культуры Азербайджана вместе со специальными представительствами президента Азербайджана поручено принять необходимые меры для решения вопросов, вытекающих из данного распоряжения.