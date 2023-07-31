В Хырдалане спасатели МЧС отговорили мужчину от суицида (обновлено, видео)

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Спасатели провели психологическую беседу с гражданином с близкого расстояния, открыли спасательную подушку и приняли необходимые меры безопасности.

В результате психологической беседы, проведенной спасателями МЧС, удалось отговорить гражданина от суицида.

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На горячую линию МЧС «112» поступила информация о том, что один человек пытается совершить суицид, броситься с надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге Баку-Сумгайыт в городе Хырдалан Абшеронского района.

Как сообщили в МЧС, на место происшествия немедленно были привлечены соответствующие силы спасателей Службы спасения особого риска. Спасательная операция продолжается.