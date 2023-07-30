СМИ: Британия готовит украинских бойцов к возвращению Крыма

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Элитная бригада украинских коммандос проходит подготовку на территории Британии, чтобы вывести российские войска из строя и вернуть Крым до Рождества. Об этом сообщает таблоид Sunday Express со ссылкой на источники.

По их информации, более 2000 солдат прибыли в лагерь в местности Дартмур для подготовки британскими войсками.

Отмечается, что операция будет включать в себя удары с воздуха, суши и моря с использованием ракет более дальнего радиуса действия из Великобритании, США и Германии. При этом украинские спецназовцы будут использовать технику «для подрыва и паралича российских войск».

Обучение также проводится в боевом лагере в Оукхэмптоне, закрытом для всех других воинских подразделений и представителей общественности.

В статье говорится, что упор делается на использование гибкой тактики НАТО, чтобы помочь украинским войскам «сформировать поле боя», прежде чем нанести удар в самое сердце врага.