В ВСУ раскрыли детали освобождения Старомайорского

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Украинским защитникам приходилось продвигаться по минным полям для освобождения села Старомайорское в Донецкой области. Россияне оставили много ловушек.

Об этом говорится в заявлении спикера Сил обороны Таврического направления капитана Валерия Шершня в эфире телемарафона.

Он объяснил, что украинские воины освободили Старомайорское в условиях тотального минирования. По его словам, операция была уникальной.

«Когда наши штурмовики перешли за середину села Старомайорское, на южную окраину, то столкнулись с тотальным минированием. Россияне заминировали все что только возможно, даже наши специалисты из ССО были озадачены, у наших инженеров было много работы, а саперы прибегали к разным ухищрениям при разминировании» , – сказал Шершень.

Как рассказал спикер, было много ловушек, которые оставили россияне. Штурмовики продвигались со специальными орудиями, чтобы снимать вражеские растяжки, а затем совершали подрыв.

«Если лепесток (мину) находили, то длинной палкой надо было по нему бить, чтобы лепесток взорвался. Как правило, противопехотные мины не трогают, их только отмечают, потому что под ними могут быть дополнительные гранаты», – рассказал он.

Шершень отметил, что украинские инженеры не смогли эвакуировать трофейную технику из Старомайорского из-за минных полей.

«Есть такие так называемые «минные шлагбаумы» – перекрытие пути в виде минирования, объехать их невозможно, потому что глубокие, широкие воронки от авиабомб. К тому же грунтовые дороги размякли после дождей… В общем ситуация контролируемая, село несколько обстреливается артиллерии и минометами», – заявил он.