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При взрыве в Таиланде погибли 10 человек (видео)

При взрыве в Таиланде погибли 10 человек (видео)

В Таиланде на пиротехническом складе произошла детонация сигнальных ракет, петард и другой пиротехники. Об этом сообщает The Independent.

«В результате мощного взрыва на складе пиротехники на юге Таиланда погибли по меньшей мере 10 человек, и еще около 100 получили ранения», – говорится в сообщении.

Взрыв произошел в провинции Наратхиват. Взрывная волна нанесла ущерб в радиусе около 500 метров.

Местные чиновники считают, что под обломками здания могут еще находиться люди, «ожидающие спасения».

В свою очередь, губернатор провинции Санан Понгаксорн заявил, что взрыв, вероятно, был спровоцирован проводимыми на складе строительными работами.

«Искры от сварки металла повлекли загорание и взрыв фейерверков, которые хранились внутри», – сказал он.

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