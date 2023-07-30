Украинцы уничтожили 480 вражеских солдат и 25 единиц бронетехники

173 Просмотров

Генеральный штаб ВСУ сообщил новые данные о боевых потерях РФ в Украине с начала полномасштабного вторжения.

Общие боевые потери личного состава противника с 24.02.22 по 30.07.23 ориентировочно составили около 245700 (+480) человек.

Кроме того, российские войска за это время потеряли в Украине:

танков – 4205 (+14) ед,

боевых бронированных машин – 8178 (+11) ед,

артиллерийских систем – 4795 (+9) ед,

РСЗО – 698 (+0) ед,

средств ПВО – 459 (+1) ед,

самолетов – 315 (+0) ед,

вертолетов – 311 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4011 (+4),

крылатых ракет – 1347 (+0),

кораблей/катеров – 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 7275 (+28) ед,

специальной техники – 711 (+1).

Речь идет только о документированных данных. Общие утраты РФ уточняются.