Украинцы уничтожили 480 вражеских солдат и 25 единиц бронетехники

Генеральный штаб ВСУ сообщил новые данные о боевых потерях РФ в Украине с начала полномасштабного вторжения.
Общие боевые потери личного состава противника с 24.02.22 по 30.07.23 ориентировочно составили около 245700 (+480) человек.
Кроме того, российские войска за это время потеряли в Украине:
танков – 4205 (+14) ед,
боевых бронированных машин – 8178 (+11) ед,
артиллерийских систем – 4795 (+9) ед,
РСЗО – 698 (+0) ед,
средств ПВО – 459 (+1) ед,
самолетов – 315 (+0) ед,
вертолетов – 311 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 4011 (+4),
крылатых ракет – 1347 (+0),
кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 7275 (+28) ед,
специальной техники – 711 (+1).
Речь идет только о документированных данных. Общие утраты РФ уточняются.