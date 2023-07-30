За сутки в Украине произошло 36 боестолкновений

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Генеральный штаб ВСУ опубликовал сведения о российском вторжении по состоянию на утро субботы, 30 июля

«Сегодня ночью Российская Федерация нанесла очередной удар иранскими ударными БпЛА типа Shahed по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки в настоящее время уточняется. За прошедшие сутки враг нанес 8 ракетных, 33 авиационных ударов и произвел 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома», – говорится в утренней сводке.

Сообщается, что за прошедшие сутки произошло 36 боевых столкновений.

В Лиманском направлении Россия вела безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области.

На Марьинском направлении силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка.

На Запорожском и Херсонском направлениях Россия сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения украинских войск.

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

«Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также украинскими защитниками были уничтожены 4 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили одно артиллерийское средство, один склад боеприпасов, одна станция радиоэлектронной борьбы, а также один район сосредоточения личного состава россиян», – сообщают в Генштабе.